Savona, l'11 ottobre nuovo appuntamento con il Festival Internazionale di Musica

L'11 ottobre, alle ore 21, la storica chiesa di San Domenico di Savona ospiterà un nuovo appuntamento del Festival Internazionale di Musica, presentato dall'associazione Ensemble Nuove Musiche in collaborazione con l'Accademia degli Sfaccendati di Ariccia. Il concerto, atteso con grande interesse nella stagione 2024, vedrà esibirsi un eccezionale gruppo di musicisti di fama internazionale, promettendo un'esperienza unica per gli appassionati di musica classica.

Sul palco saliranno quattro artisti di prim'ordine: Aron Chiesa al clarinetto, Adriana Ferreira al flauto, Augusta Giraldi all'arpa e il Quartetto Guadagnini, composto da Fabrizio Zoffoli e Cristina Papini ai violini, Matteo Rocchi alla viola e Alessandra Cefaliello al violoncello. Questo ensemble, già noto per le sue performance nelle più prestigiose sale da concerto in Italia e nel mondo, porterà al pubblico un repertorio di composizioni francesi che metteranno in risalto la straordinaria espressività degli strumenti.

La serata sarà dedicata a brani di grandi compositori francesi, tra cui Cras, Debussy, e l'imperdibile Settimino di Ravel. Quest'ultima opera, celebrata per la sua bellezza ineguagliabile, è un perfetto esempio di come le sonorità del clarinetto, del flauto e dell'arpa si intrecciano creando un tessuto sonoro ricco e avvolgente. Ravel, in particolare, riesce a esaltare le capacità espressive di ogni strumento, offrendo al pubblico un'esperienza emozionale profonda.

Adriana Ferreira, primo flauto dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, è una musicista di straordinario talento, con all'attivo numerosi premi internazionali e collaborazioni con le più rinomate orchestre europee, tra cui la Filarmonica di Rotterdam e l’Orchestra Nazionale di Francia. Accanto a lei, Aron Chiesa, riconosciuto come primo clarinetto del Teatro alla Scala, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, incluso il premio come Miglior Partecipante all’International Tchaikovsky Competition. Infine, Augusta Giraldi, Prima Arpa della Janacek Philharmonic e collaboratrice con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, porterà la sua maestria e il suo stile inconfondibile sul palcoscenico.

Questo concerto rappresenta un’opportunità unica per ascoltare musicisti di alto profilo in un contesto suggestivo come la Chiesa di S. Domenico. La combinazione di un repertorio di altissimo livello e l’interpretazione di artisti di fama mondiale renderà la serata un evento indimenticabile.