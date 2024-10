Varazze, il Duo Morgana Rudan e Davide Burani al Festmusik concerto per duo d’arpe

Continua la Rassegna “Musica negli oratori 2024 - Un viaggio tra fede, musica, storia ed arte” organizzata dal Comune di Varazze con la direzione artistica della Associazione Corelli e la collaborazione delle Confraternite di Varazze.

Il secondo appuntamento vedrà il duo di arpisti formato da Morgana Rudan e Davide Burani presentare sabato pomeriggio 12 ottobre alle ore 17.30 un interessante e suadente concerto dal titolo “Festmusik - Concerto per duo d’arpe”.

I musicisti rappresentano due eccellenze nell’ambito del panorama italiano per quanto riguarda l’arpa, meraviglioso ed antico strumento dal suono dolce e ammaliante. Hanno all’attivo numerose incisioni discografiche e centinaia di concerti in Italia e in Europa.

Sarà un accattivante viaggio tra composizioni di famosi autori che tanto hanno dato al mondo dell’arpa come Petrini,Oberthur,Franck,Thomas,Caramiello e Holy.

Ma il pomeriggio non finisce qui! La rassegna vuole presentare anche le bellezze artistiche degli oratori varazzini e quindi alle ore 16,30 ci sarà una visita guidata all’oratorio di San Giuseppe a cura di Guido Pizzorno, esperto di storia locale.

Davide Burani

Dopo il diploma di pianoforte presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova, si è diplomato in arpa presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma, dove ha conseguito anche il Diploma Accademico di secondo livello con il massimo dei voti e la lode. Da sempre ama insegnare il suo strumento e allo stesso tempo esibirsi in qualità di solista, in formazioni cameristiche e collaborando con orchestre (Filarmonica dell’Opera Italiana, Orchestra della Radio Svizzera Italiana, Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma, Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari di Palma de Mallorca, Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì, etc). Si è esibito in prestigiose sedi in Italia, in Europa (Svizzera, Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Regno Unito, Irlanda, Austria, Belgio) e nel mondo (Cina, Giappone e Africa). Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche per le etichette Velut Luna, La Bottega Discantica, Erga Edizioni Musicali, Map Edizioni Milano, Limen, SMC Records. Ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche e le sue interpretazioni sono state trasmesse più volte su Rai Radio Tre, Radio Classica, Radiotelevisione Svizzera Italiana, Radio Swiss Classica. Dal 2014 fino al 2021 ha fatto parte dell’Italian Chamber Opera Ensemble ed ha accompagnato il celebre baritono Leo Nucci nelle sue tournée internazionali. Ha tenuto masterclass presso i Conservatori italiani (Cuneo, Cosenza, La Spezia, Pescara, Reggio Calabria, Venezia) e dal 2009 insegna arpa presso il Conservatorio “Peri – Merulo” di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.