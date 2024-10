Altare, la Croce Bianca spegne 50 candeline, il 27 ottobre la festa in paese

La Croce Bianca di Altare si appresta a celebrare il cinquantenario, una ricorrenza che segna cinquant'anni di servizio e dedizione alla comunità. Fondata nel 1974, l'associazione ha sempre operato in favore del soccorso e dell’assistenza sanitaria, coinvolgendo generazioni di volontari e cittadini.

Le celebrazioni si terranno domenica 27 ottobre e prevedono una serie di eventi significativi per onorare questa tappa storica.

La giornata si aprirà alle ore 10:30 con una Santa Messa in suffragio dei soci e militi defunti, un momento di raccoglimento per ricordare coloro che hanno contribuito alla storia della Croce Bianca e che oggi non sono più tra noi.

Alle 11:30 avrà luogo la benedizione del nuovo mezzo di servizio, un FIAT Doblò recentemente acquistato dall’associazione. Questo evento simboleggia il rinnovamento e la continuità, confermando l’impegno della Croce Bianca nel fornire servizi sempre più moderni ed efficienti per il trasporto e l’assistenza sanitaria.

A seguire, dalle 11:45, ci sarà il saluto alle bandiere delle consorelle delle altre pubbliche assistenze invitate per l'occasione.

Alle 12:15, un corteo a piedi condurrà i partecipanti al Museo dell'Arte Vetraria Altarese, in omaggio alla cultura e alle tradizioni locali. L'arte vetraria, emblematica di Altare, rende questa visita un'opportunità per ribadire il legame tra la Croce Bianca e il contesto culturale e sociale da cui è nata.

Dalle 12:45, il presidente della Croce Bianca terrà un discorso di ringraziamento rivolto ai volontari, sostenitori e cittadini che hanno reso possibile questi cinquant’anni di attività. Subito dopo, verrà inaugurata una targa commemorativa che sancirà il cinquantenario come una tappa fondamentale nella storia dell'associazione.

La giornata si concluderà con un rinfresco, a partire dalle 13:00, offerto a tutti gli ospiti e alla cittadinanza, in un momento conviviale che celebrerà i valori di comunità e condivisione, pilastri fondamentali della Croce Bianca di Altare.