Carcare, accensione anticipata degli impianti di riscaldamento

A seguito del notevole abbassamento delle temperature registrato negli ultimi giorni, il comune di Carcare ha deciso di anticipare l'accensione degli impianti di riscaldamento, una misura che mira a proteggere la salute dei cittadini, in particolare delle fasce più vulnerabili. Il provvedimento, entrato in vigore ieri, resterà valido fino al 14 ottobre, permettendo agli abitanti di affrontare le giornate più fredde con un maggiore comfort.

Carcare rientra nella zona climatica E, una classificazione che prevede, secondo la normativa vigente, l'accensione degli impianti termici tra il 15 ottobre e il 15 aprile. Durante questo periodo, è consentito mantenere i riscaldamenti accesi fino a un massimo di 14 ore giornaliere. Tuttavia, in casi eccezionali, come in presenza di condizioni climatiche particolarmente rigide, è possibile derogare a tali disposizioni, attivando gli impianti anche al di fuori di queste date.

Nel caso specifico, a Carcare, il freddo intenso ha reso necessaria un'accensione anticipata, con delle limitazioni. Tra l'8 e il 14 ottobre, infatti, sarà consentito mantenere i riscaldamenti attivi per un massimo di 7 ore al giorno, riducendo così della metà il tempo previsto durante il pieno regime invernale. Gli impianti potranno essere accesi in una fascia oraria compresa tra le 5:00 e le 23:00.