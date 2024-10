Savona, consegnata in Comune la petizione con richiesta di riapertura di corso Italia alle auto

"Con Manuel Meles abbiamo protocollato a nome degli altri consiglieri promotori e, soprattutto, di 3253 savonesi, la richiesta al Sindaco di Savona e alla Giunta di revocare la delibera che ha disposto la chiusura al traffico di Corso Italia- spiega Fabio Orsi - Per noi, non finisce qui. hanno sessanta giorni per rispondere alla petizione, devono risponderci sul referendum, non possono continuare a prendere in giro 3.300 savonesi e nel frattempo andare avanti nello loro decisioni scellerate. Sono seriamente preoccupato per cosa ci aspetta questo autunno se non fanno passi indietro".