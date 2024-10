Eventi |

Alla Ubik "Amare! Lottare! Salvare!", un incontro per bambini ispirato alla vicenda del rigassificatore

Il 10 ottobre con inizio alle ore 16.30

Giovedì 10 ottobre, alle ore 16:30, presso la Libreria Ubik a Savona, si terrà un evento speciale dal titolo "Amare! Lottare! Salvare! Bambini e bambine difendono il mare". Questo spettacolo e laboratorio, rivolto ai bambini a partire dai 5 anni, è ispirato alla alla battaglia contro il rigassificatore e sarà condotto dall’autore del libro Gabriele Lugaro. L'incontro narra la storia della costruzione in mare dello “Stratobrùttico”, un macchinario infernale, voluto dal perfido “Don Pito”, che bruciando le uova dei pesci produce energia e minaccia i giovani della città. Di fronte a questa minaccia Camilla e Aurora, aiutate dal Mangiatutto, scelgono di organizzarsi con le bambine e i bambini per fermare quest’opera e per salvare la città e il suo mare.

Redazione

