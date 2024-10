Albenga, al via i lavori di restyling della zona di accesso al nuovo pontile per la pesca

Martedì 15 ottobre inizieranno i lavori di riqualificazione della zona di accesso al nuovo pontile per la pesca e per il molo della darsena. È quanto stabilito a seguito del sopralluogo che i tecnici del Comune di Albenga, insieme all’architetto Massimiliano Nucera, che ha curato il progetto, hanno effettuato questa mattina (giovedì 10 ottobre).

"La decisione di iniziare questo intervento al termine della stagione balneare era stata presa in accordo con i commercianti della zona mare, che lo scorso luglio avevamo incontrato per condividere questo progetto. L’intervento vedrà la pavimentazione del tratto davanti alla Lega Navale, con l'utilizzo dello stesso tipo di materiale presente nella nuova piazza al mare (Piazza De Andrè), il posizionamento dell’arredo urbano e dell’illuminazione pubblica", commenta il sindaco Riccardo Tomatis.

"Il progetto è stato diviso, per ragioni organizzative di esecuzione, in due lotti funzionali che verranno realizzati contestualmente: il primo relativo alle infrastrutture edili e il secondo relativo agli impianti e all’arredo urbano. Gli interventi permetteranno la naturale continuazione della passeggiata mare verso il pontile e il molo, rendendo gli spazi più funzionali, belli e fruibili, nell'ottica di valorizzare sempre più la zona mare", conclude il primo cittadino.

Emanuela Guerra, consigliere delegato alla valorizzazione della zona mare, aggiunge: "Questo è il primo degli interventi sulla zona mare che ci prefissiamo di effettuare in questa legislatura. A breve sarà mia cura organizzare un incontro con tutte le realtà e le attività della zona mare per verificare eventuali necessità e prospettive per i prossimi mesi".

Il cantiere comporterà la momentanea chiusura dell’accesso alla zona, ma sarà garantita la continuità di fruibilità della passeggiata anche per le persone con disabilità.