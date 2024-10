Lupi a Boissano: avvistamenti sulla provinciale e in zona Berruti/Gandarini

Negli ultimi giorni si moltiplicano le segnalazioni di avvistamenti di lupi nella nostra provincia e non mancano le preoccupazioni tra i residenti.

L'ultimo episodio, in ordine di tempo, arriva da Boissano, dove il consigliere di minoranza Giacomo Davide Mattiauda ha riferito di aver visto con i propri occhi un esemplare di lupo aggirarsi lungo la strada provinciale via Cappella Nuova, all'altezza del tornante che precede la Cappella Nostra Signora della Guardia.

"Io eviterei lunghe uscite serali con i cani, da tenere logicamente sempre al guinzaglio per una maggiore sicurezza per tutti", ha dichiarato Mattiauda nel suo messaggio. L'esponente di minoranza ha inoltre assicurato che sarà sua premura segnalare immediatamente ogni nuova informazione o avvistamento al comando dei Carabinieri Forestali per garantire la sicurezza della comunità.