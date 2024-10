Tpl Linea comunica: "A seguito della caduta di un albero sulla carreggiata e la conseguente messa in sicurezza della tratta viaria, con decorrenza immediata e fino a fine esigenze è stata parzialmente chiusa al transito veicolare la Sp 6 nel comune di Casanova Lerrone".

"La linea 77, giunta in località Degna, deve invertire la marcia e attendere l’orario per effettuare la partenza in direzione mare", concludono da Tpl Linea.