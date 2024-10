Alassio, sono ripartiti i corsi di attività motoria per gli "Over 55"

Sono ripartiti lo scorso 1 ottobre, ad Alassio, i corsi di attività motoria, aperti a residenti e non, che offrono la possibilità di intraprendere o sviluppare l'abitudine ad un sano esercizio fisico favorendo momenti di svago. Sono espressamente rivolti alle persone che abbiano superato i 55 anni di età.

“I corsi che andranno avanti sino al 31 maggio 2025 - spiegano Igor Colombi e Gian Emanuele Fracchia, direttore generale e amministratore unico di Gesco, società partecipata del Comune di Alassio - sono tenuti da istruttori qualificati che svolgono tale attività a livello professionale. I corsi di ginnastica e zumba si svolgono nella palestra del Palazzetto dello Sport, mentre i corsi in acqua si svolgono presso la Piscina comunale di via Pera”.

Quattro le attività previste: ginnastica dolce il lunedì alle 9 e alle 10, il venerdì stessi orari alle 9 e alle 10 con contaminazioni di ginnastica medica, posturale, stretching, mediante esercizi eseguiti a corpo libero con l’ausilio di piccoli attrezzi. Le attività si eseguono in piedi e a terra, alternando movimenti statici ad altri più dinamici con accompagnamento della musica per un blando allenamento cardiaco; ginnastica metodo Feldenkais il lunedì e il mercoledì alle 15 seguendo un processo educativo che utilizza il movimento per migliorare le possibilità neuromotorie dell’essere umano. Si pratica attraverso l' esecuzione di movimenti usuali in modo lento e rilassante, ascoltando le sensazioni che li accompagnano, guidati dalla voce dell'insegnante; Zumba gold il martedì e il giovedì alle 9,30 con una tipologia di ginnastica che mescola ai movimenti dell’aerobica quelli di diverse danze afrocaraibiche, con repentine variazioni di ritmo. Aiuta a bruciare calorie, è divertente e molto coinvolgente, aiuta ad aumentare il tono muscolare, a bruciare i grassi e tonificare numerosi muscoli e infine nuoto e aquagym senior il martedì alle 15, il mercoledì alle 10, il giovedì alle 15 e il venerdì alle 10 con un corso rivolto sia si nuotatori esperti che si vogliono allenare, sia ai neofiti che si approcciano per la prima volta all’ambiente acquatico, in una piscina confortevole e sotto la guida di istruttori qualificati. Nel corso della lezione trovano spazio sia i corsi di nuoto che esercizi di ginnastica in acqua.

"Anche quest'anno – viene sottolineato dall'Amministrazione Comunale di Alassio, Assessorato allo Sport - siamo lieti di poter proporre una gamma completa di attività motorie presso il Palazzetto dello Sport e la piscina comunale, offrendo un'opportunità importante per promuovere il benessere fisico, mentale e favorire la socializzazione, elementi essenziali per vivere bene, soprattutto in età matura. Grazie all'impegno di Gesco e degli istruttori qualificati impegnati in questa iniziativa, chi prenderà parte a questi corsi potrà trarne grande giovamento, potenziando le proprie capacità motorie e contribuendo a prevenire le problematiche legate all'avanzare dell'età".

Per la partecipazione ai corsi è obbligatorio presentare il certificato medico per attività non agonistica. Per le iscrizioni e per conoscere i prezzi si può telefonare al numero 0182.471278 – 335.7748005. Il costo per la frequenza dei corsi comprende anche l’assicurazione.