Dalla ristorazione alla pittura, Rosanna Giannotti espone nei locali AMA di Altare

Rosanna Giannotti espone presso i locali della sede dell'Associazione Culturale Arti e Misteri (AMA) di Altare fino al 20 ottobre.

"Mi sono trasferita da Genova in Val Bormida, esattamente a Cadibona, nel 1992, dove ho gestito per 26 anni il ristorante 'La Churrascaria'. Il lavoro non mi permetteva di coltivare la mia passione per la pittura e il disegno", commenta la Giannotti.

"Quando abbiamo venduto il ristorante, mi sono dedicata a ciò che amavo. Ho seguito dei corsi che continuo a frequentare e non ho mai smesso di studiare. Tutto ciò che è arte mi affascina e mi emoziona. Ho scoperto la pittura a olio sei anni fa ed è stato amore a prima vista. È bellissimo poter mettere su tela le mie emozioni. La mia penna è il mio pennello e con esso racconto storie di persone e animali", conclude Giannotti.