Forza Italia a Savona per firmare il patto sulle infrastrutture, Vaccarezza: "Sarà una giornata memorabile"

"Sarà una giornata memorabile per l'intera città". Così Angelo Vaccarezza, candidato consigliere regionale di Forza Italia per il savonese, presenta l'appuntamento in programma domani, venerdì 11 ottobre, a Savona. Lì giungeranno infatti il vicepresidente del consiglio Antonio Tajani, il ministro Paolo Zangrillo, l'onorevole Letizia Moratti e il Presidente della Regione Piemonte, nonché vicesegretario nazionale di Forza Italia, Alberto Cirio.

"Saranno insieme nella sala consiliare della Provincia alle 13 per firmare il patto sulle infrastrutture che sarà rispettato dal candidato presidente Marco Bucci e garantito da Forza Italia, in quanto Antonio Tajani lo firmerà non solo come vicepremier ma anche come segretario nazionale di Forza Italia, in caso di vittoria del centrodestra" ha sottolineato Vaccarezza.

"Questo viene dopo una giornata importante, quella di ieri, in cui il ministro Gilberto Pichetto Frattin, di Forza Italia, ha confermato che non ci sarà nessuna miniera sul Tariné e quindi ha fatto tirare un respiro di sollievo alle vallate Orba e dell'Erro che vivevano un momento di ansia pensando che potesse aprirsi questa grande miniera" ha continuato l'esponente savonese di FI.

Il programma della giornata però non si concluderà con la firma dell'accordo sulle infrastrutture. Alle 14, infatti, nella sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Nervi, Forza Italia si ritroverà per un incontro dal carattere strettamente elettorale: "Presenteremo un piccolo opuscolo dal titolo 'Lasciamoli perdere' in cui racconteremo perché questa campagna elettorale è stata intrisa di menzogna, anche di odio che passa attraverso i comizi, i comunicati, che ne ha reso così brutto il clima - ha spiegato infine Vaccarezza - Ma alla base ci stanno le menzogne, cioè le bugie raccontate dal centrosinistra: le bugie sulla sanità, le bugie sull'ambiente, le bugie sulle infrastrutture, le bugie sulla giustizia. Non anticipo niente, non spoilero come dicono i ragazzi. Ci vediamo domani alle 13 in sala consiliare e alle 14 in sala Caduti di Nassiriya".