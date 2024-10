La forza della fragilità, Simona Atzori racconta la sua storia a Finalborgo

Come accogliere la propria fragilità? Come trasformarla al punto da farne il perno della nostra vita? Intorno a domande come queste si svilupperà l'incontro con Simona Atzori, in programma per sabato 19 ottobre, alle ore 20.30, presso l'Auditorium Santa Caterina a Finalborgo. Una serata e una mattinata di testimonianza e riflessione che avrà per protagonista una donna straordinaria: Simona Atzori, ballerina, pittrice e scrittrice.

Simona ha saputo trasformare il suo limite (è nata senza le braccia) in un'opportunità, riuscendo a realizzare il suo sogno: diventare una ballerina di fama internazionale e una pittrice di successo. "I veri limiti – dice sempre – sono negli occhi di chi guarda".

Simona non ha solo un talento artistico straordinario, ma possiede anche una capacità unica di appassionare alla vita. I suoi racconti, il suo sguardo e il suo sorriso avranno un effetto rigenerante per tutti coloro che parteciperanno. «Non c’è nulla che non possa essere fatto, basta trovare il modo giusto per farlo» afferma sempre Simona. E allora, perché no? Perché non ripartire proprio da ciò che apparentemente ci blocca? Perché non sperimentare insieme “La forza della fragilità”?

Viviamo tempi complessi, caratterizzati da sofferenze e da fragilità estreme, particolarmente evidenti nelle giovani generazioni: fragilità non accolta, non elaborata, spesso nascosta, esorcizzata o rifiutata. Eppure, è proprio l'accettazione della propria e altrui fragilità che rende le persone, e la società nel suo insieme, più umane, miti e solidali.

Lunedì 21 ottobre, in mattinata, Simona Atzori incontrerà gli adolescenti di alcune classi delle scuole superiori del Nuovo Polo Scolastico (Istituto Alberghiero, Liceo Issel e IPSIA) di Finale Ligure.