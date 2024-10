Regionali, Bucci a Pietra Ligure: "Il punto nascite da riaprire, avanti con il nuovo Santa Corona"

Il tour nel ponente savonese di Marco Bucci, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, è arrivato anche a Pietra Ligure. Ad accoglierlo in piazza San Nicolò era presente il comitato "Nascere a Pietra" che, dopo il colloquio con il candidato presidente del centrosinistra Andrea Orlando, ha richiesto anche a Bucci la riapertura del presidio del Santa Corona.

"Diciamo che il comitato ha ragione, vuole un punto nascite, e sono già previsti due punti nascita nella Asl 2: uno a Savona e uno qui. Bisogna realizzarlo - ha dichiarato Bucci - Non appena sarò nominato presidente, verificherò tutte le carte. Dopodiché, parlerò nuovamente con il comitato per fornire loro i tempi e le modalità con cui attiveremo il punto nascita".

Tra i temi affrontati nella visita pietrese, che ha visto l'incontro anche con il sindaco De Vincenzi, un pensiero dedicato al nuovo ospedale Santa Corona: "C’è il progetto del nuovo monoblocco, siamo pronti, i finanziamenti ci sono e andiamo avanti senza alcun dubbio".

Per l'occasione erano presenti i candidati consiglieri per il savonese Giancarlo Canepa e Sara Foscolo (Lega), Silvia Rozzi (Fratelli d'Italia), per il Comune pietrese il vicesindaco Daniele Rembado, l'assessore Francesco Amandola e i consiglieri Michela Vignone e Umberto Bona.

All'incontro tenutosi in piazza San Nicolò anche diversi sindaci del territorio con i quali Bucci ha parlato di importanti agevolazioni, in particolare per l'entroterra: "Vogliamo creare le condizioni affinché si possa tornare a vivere e ripopolare queste aree, attraverso agevolazioni significative per chi apre negozi, chi li mantiene e chi decide di trasferirsi dalla costa all'entroterra o di formare nuove famiglie lì - ha concluso il candidato presidente del centrodestra - A loro garantiremo l’esenzione completa dalle tasse regionali e l'affitto gratuito per 5 anni".