Sondaggio di Ipsos sulle elezioni regionali: Bucci al 49% sorpassa Orlando al 46%

C'è un nuovo sondaggio fatto da Ipsos per il Corriere della Sera sulle regionali liguri. Il candidato di centrodestra, Marco Bucci, avrebbe il 49% delle preferenze. Il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, si sarebbe invece fermato al 46%. Il sondaggio è stato fatto su un campione di 800 persone, su un totale di 4281 contatti complessivi.

Sembra così guadagnare terreno Marco Bucci, con tre punti percentuali, non pochi. Come non è poca la percentuale di chi ha detto che non andrà a votare o si è detto indeciso: il 52% degli 800 intervistati. Dice che andrà a votare solo il 47% e il 15% afferma che potrebbe farlo.

Il sondaggio indaga anche il giudizio sull'operato della giunta Toti in questi anni: il 50% esprime un giudizio negativo e il 42% dà invece un giudizio positivo.

Una parte del sondaggio riguarda i partiti a sostegno dei due candidati e i loro partiti, con il Pd al 24%, Fratelli d’Italia al 20%, Forza Italia al 9%, M5S al 7,8% e Lega al 7%.