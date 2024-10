Finale, cambio ai vertici dello Zonta Club: Milena Poliani è la nuova presidente

Cambio ai vertici dello Zonta Club di Finale Ligure, l'organizzazione locale che da oltre trent'anni porta anche sul territorio finalese gli obbiettivi e la missione dello Zonta International (di cui è membro), primo Club Service femminile costituito nel 1919 da Marian de Forest insieme ad un gruppo di “pioniere” dei diritti civili e dell’empowerment femminile.

Lo scorso 8 ottobre il club finalese ha infatti celebrato il passaggio di consegne tra la presidente uscente Patrizia Colman e la nuova presidente Milena Poliani, che sarà in carica per il biennio '24/'26. Un momento significativo per il Club, in cui si rinnova la leadership e si prosegue nell’impegno per la promozione dei diritti delle donne e delle ragazze.

Nel direttivo dell'organizzazione finalese sono inoltre state confermate la tesoriera Piera Ferruccio e la segretaria Silvia Pagliano.

Da sempre in prima linea in tutte le iniziative a favore della piena dignità delle donne, Zonta Club Finale collabora attivamente con le Scuole Superiori del territorio e con i Servizi Sociali del Comune di Finale.

"Tra i prossimi obiettivi l’inaugurazione della nuova sede sociale e un fitto programma di eventi per aumentare la consapevolezza sulla violenza di genere e sul supporto attivo tra donne" affermano dallo Zonta finalese.