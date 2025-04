Finale, l'Associazione Nazionale Carabinieri "M.C. Daniele Ghione" rinnova il suo impegno con le Uova di Pasqua AIL

L'Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione "M.C. Ghione Daniele" di Finale Ligure, rinnova il suo impegno nella solidarietà aderendo all'iniziativa delle Uova di Pasqua AIL 2025. Un'occasione per contribuire alla lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, attraverso un semplice gesto di generosità.

Le uova saranno disponibili per la distribuzione presso diverse attività commerciali di Finale Ligure: Ferramenta 4 Canti, Profumerie Pons (Marina e Pia), Gioielleria Bragagni Valter, Ottica Ottobelli, Manu Finalborgo, Agenzia Immobiliare Pertica, Bar Vela (davanti alla caserma dei Carabinieri) e La Bottega del Pedro (Via Barrili, 31).

Inoltre, nei giorni di sabato 5 e domenica 6 aprile, i volontari saranno presenti davanti al Comune di Finale Ligure, in Via Pertica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, per offrire a tutti la possibilità di acquistare le uova e sostenere l'AIL.

Acquistare un Uovo di Pasqua AIL significa contribuire concretamente alla ricerca scientifica e al supporto dei pazienti e delle loro famiglie. Un piccolo gesto che può fare la differenza nella vita di molte persone.