Addio manifesti elettorali, i partiti sono sempre più social e snobbano le affissioni

Gli spazi messi a disposizione dal Comune sono in tutto dodici in altrettante zone della città: in Via Santuario, tabelloni installati alle ringhiere del marciapiede di fronte al campo sportivo; a Via Marmorassi, in prossimità del civico 39 ; Via Nizza, tabelloni installati all’inizio del ponte sul torrente Quiliano, Via Bonini, in prossimità dell'incrocio con Via Bresciana; Corso Vittorio Veneto dalle cancellate della Scuola "XXV Aprile"; Via Stalingrado, in prossimità con l'incrocio con via Vittime di Brescia; Piazza delle Nazioni, dalla cancellata della scuola; Corso Viglienzoni, nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Corsi e l'incrocio con Corso Mazzini; Via Verzellino, tabelloni ancorati alla cancellata delle scuole medie Pertini e delle scuole elementari Colombo; corso Ricci di fronte al Gabbiano; Via Genova, installazione alla recinzione dell'Ospedale, dopo l'ingresso pedonale direzione Albissola e in Via Via Crispi daalla ringhiera lato campo sportivo.