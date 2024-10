Fondazione De Mari, attivo il bando Annalis per l’editoria culturale

Anche quest’anno la Fondazione De Mari CR Savona dedica l’ultimo bando tematico del 2024 al sostegno per la pubblicazione di proposte editoriali di grande valore culturale per il territorio della provincia di Savona e agli interventi di tutela e catalogazione del patrimonio librario.

Il bando Annalis ha negli anni permesso a moltissimi prodotti editoriali di raccontare il territorio savonese, la sua storia e le sue peculiarità, dando voce alle meraviglie della nostra provincia.

Dal 2021 sono stati deliberati 46 progetti ricevuti all’interno del bando Annalis, con progetti che hanno spaziato, a livello tematico, dalla cultura alla storia e all’arte, passando per lo sport e il volontariato. Tra le pubblicazioni più significative ricordiamo, ad esempio, il volume “Arturo Martini e la Pietra di Finale. Una storia nell’arte italiana del Novecento”, presentato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Finalese in occasione della mostra “Arturo Martini. La trama dei sogni”, protagonista della programmazione del Museo della Ceramica di Savona nella primavera del 2024, ma anche il libro “Sacro e Vago Giardinello”, proposto dalla Diocesi di Albenga – Imperia, una trascrizione integrale del resoconto manoscritto del Vescovo Pier Francesco Costa a proposito delle sue visite pastorali nell’antica diocesi di Albenga, a partire dal 1624. Molti anche i sostegni agli interventi di tutela e catalogazione del patrimonio librario: tra questi, ricordiamo l’informatizzazione della Biblioteca Monastica dell’Abbazia di Finalpia, promossa dall’Abbazia dei padri benedettini, la digitalizzazione dell’Archivio ISREC, presentato dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Savona “Umberto Scardaoni” o il trasferimento in nuovi spazi e riordino straordinario dell’Archivio Storico del Comune di Celle Ligure.

Per partecipare al bando, è sufficiente collegarsi QUESTO SITO e accedere alla piattaforma ROL (Richieste On Line). Al link è possibile scaricare anche il testo integrale del bando per verificare i criteri di ammissibilità.

La scadenza per partecipare al bando Annalis 2024 è giovedì 31 ottobre 2024.