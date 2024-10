“Domenica di carta” ad Albenga: viaggio nell'Archivio Storico Ingauno per riscoprire la vita medievale

La sezione ingauna dell’Istituto Internazionale degli Studi liguri aperta, domenica 13 ottobre, per l’iniziativa del Ministero della Cultura, in particolare delle Soprintendenze Archivistiche e ai Beni Librari, “Domenica di carta” che terrà in tutta Italia. L’evento è volto alla conoscenza dell’immenso patrimonio storico custodito non soltanto dagli Archivi e Biblioteche statali.

Albenga conserva, oltre ai monumenti e i tesori archeologici, un patrimonio archivistico di straordinario valore, raccolto nell’Archivio Storico Ingauno fin dai primi anni ’30 del Novecento, testimonianza del ruolo della città, centro di un vasto e articolato territorio.

Verrà raccontato attraverso l’esempio di alcuni tra le centinaia di documenti degli archivi cittadini come si viveva, si amministrava la città, si tenevano processi o si pagavano le tasse nel medioevo, esempi di vita vissuta con una straordinaria vicinanza alla vita di oggi; a testimonianza del valore di questo patrimonio per tutto il nostro territorio.

In tre successivi incontri che si terranno nella sede ingauna di piazza San Michele 12 alle ore 10,30 - 15,30 – 17,30 verranno esposti e illustrati registri del Consiglio comunale, Catasti, registri di processi, pergamene e filze notarili.