Una reindustrializzazione sostenibile in Val Bormida. A Carcare incontro con Gori, Arboscello e Lessi

“La tua val Bormida resiste, rinasce riparte “ è lo slogan scelto per l'incontro di questa mattina al Centro polifiunzionale di Carcare sul tema del rilancio industriale del territorio con Giorgio Gori, parlamentare europeo, Roberto Arboscello e Aurora lessi, candidati dal Pd alle regionali. L'incontro è stato moderato da Cristina Battaglia.

E' un territorio, quello della Val Bormida che, come evidenziato da Gori, ha spazi adeguati per una reindustrializzazione legata allo sviluppo tecnologico e digitale per il quale esistono fondi europei adeguati. Da Gori è arrivato anche l'endorsment a Roberto Arboscello, figura politica che potrà rappresentare della componente riformista all'interno della coalizione di Orlando.

“Il territorio ha abbandonato la prospettiva verso un futuro e la Regione in questi anni non ha aiutato – ha detto Aurora Lessi – Sono state spese risorse che sarebbero state fondamentali per il territorio con aziende che, invece di essere innovate in chiave sostenibile sono state chiuse. E' necessario uno sviluppo anche formativo all'interno delle Università legate al territorio. Ma credo che in questo manchi anche un'Europa forte e coesa che possa mettere nei territori risorse strutturali , non basta il Pnrr”.

La Val Bormida è un'area che, nei decenni passati, ha vissuto in modo drammatico il binomio tra industria e ambiente, come era successo per l'Acna. La proposta del Pd è di creare le condizioni per uno sviluppo che attragga la “nuova “ industria, quella avanzata delle nuove tecnologie e del digitale.

“La Val Bormida non può essere considerato un territorio di serie B - – ha spiegato Arboscello – ed ha pagato le grandi servitù industriali che ha vissuto. E' importante creare una sinergia che metta insieme industria, Università, imprese, sindacati e soprattutto è necessario un Piano industriale che la Regione non ha, come non ha un piano energetico. Un piano industriale che traguardi i prossimi decenni. Mi sorprende che il sindaco di Cario, una delle zone dove è più alto rispetto alla media il tasso di tumori dica ' semi togliete Italiana Coke ma vene che mi mettiate il rigassificatore'. Non ha senso”.

Un'area industriale ha però bisogno di infrastrutture e collegamenti efficienti e di servizi e ,a questo proposito, è arrivata inevitabile dal pubblico la domanda sul Pronto soccorso di Cairo. “Non credete a chi promette di aprire i Pronto Soccorso – ha proseguito Arboscello – è una balla colossale perché a Cairo non c'è più un ospedale: sono stati tolti tutti i servizi. Il nostro impegno è aver eun Punto di primo intervento aperto 24 ore su 24 e avere un casello autostradale dal san Paolo, in modo che sia raggiungibile in 20 minuti”.