Processo ATA, Arecco: “Inopportuno che il fratello del sindaco difenda un ex consulente". Pasquali: "Illazioni"

La replica di Palazzo Sisto arriva da Barbara Pasquali con delega agli affari legali. "La costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale non era ammissibile e su questo è già stato risposto, peraltro più volte, in Consiglio Comunale al consigliere Arecco che ha interpellato sul tema – risponde l'assessore Pasquali – ma, evidentemente, non si ricorda. Ciò non vuol dire che ATA non debba perseguire ogni azione a propria tutela a fini risarcitori, cosa che, peraltro, sta già facendo. Sul fatto, poi, della difesa tecnica da parte del fratello del sindaco, nulla c’entra con la questione, la trovo un’illazione pretestuosa. Capisco che siamo in campagna elettorale, ma c’è un limite a tutto".