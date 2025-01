Lo street artist Tiler sbarca a Savona: una sua piastrella posizionata di fronte alla Torretta

Quattro passi in Darsena e in via Paleocapa e poi la scelta di posizionare la sua opera in un muro di fronte alla Torretta sotto i portici.

Tiler, lo street artist che mantiene la sua identità segreta nascondendo il volto all’interno di una maschera da scimmia mentre compie le sue incursioni in giro per la città, decorando spesso angoli meno frequentati, ridando così dignità ai luoghi, è stato anche a Savona dove ha lasciato in bella mostra la sua piastrella (una testa-lattina di Coca Cola vestita in giacca e cravatta con in bocca una persona nuda e due corvi con il cappello) all'angolo con via Quarda Inferiore.

"Vediamo quanti di voi riconoscono dove mi trovavo questa notte (sabato sera. ndr) e quanti di voi abitano lì. Una città che ha il suo fascino, con la sua Fortezza, i suoi locali e i suoi palazzi eleganti. È stata una serata piacevole" ha scritto su Instagram l'artista.

https://www.instagram.com/p/DBDbIMBoJ9A/

Le sue opere a Genova sono sparse in tutta la città: un tempo esisteva una mappa per poter andare a colpo sicuro e trovarne quante più possibile, oggi è stata eliminata per evitare che alcune piastrelle venissero prese di mira dai Distruttori.