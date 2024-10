Rocchetta di Cengio: la magia dei sapori nella cena della vigilia di “ZuccaInPiazza". Ultimi posti disponibili

Tra le affascinanti novità che caratterizzeranno la ventesima edizione di ZuccaInPiazza, in programma il 19 e 20 ottobre a Cengio Rocchetta, spicca la tradizionale Cena della Vigilia, un evento molto atteso in cui il menù ogni anno presenta un tema unico e creativo.

Quest'anno, il fil rouge della cena sarà “La Zucca in Fiore”, una celebrazione che unisce la regina della festa, la zucca, ai deliziosi fiori eduli in un viaggio di sapori indimenticabili. L’evento sarà guidato da Claudio Porchia, ideatore e direttore del Festival Nazionale della Cucina con i Fiori, che porterà la sua esperienza e la sua passione nel connubio tra cucina e botanica.

Uno degli obiettivi principali di questo evento è sensibilizzare e promuovere la conoscenza sull’utilizzo dei fiori in cucina, mettendo in luce non solo le loro proprietà nutrizionali, ma anche le potenzialità gastronomiche di questi ingredienti unici e versatili.

Il menù di questa edizione sarà un vero e proprio festino per il palato, con piatti elaborati utilizzando fiori eduli freschi forniti dall’azienda Raverabio, famosa per la qualità dei suoi prodotti (scopri di più su https://www.fioridamangiare.com/). Inoltre, le salse, il ketchup e gli sciroppi utilizzati per accompagnare i piatti saranno forniti da Tastee.it, un marchio rinomato nel campo della gastronomia floreale (visita il sito su https://www.tastee.it/).

Ecco il menù proposto per la serata: in apertura un aperitivo di benvenuto, poi un delizioso tris di antipasti con la freschezza della Giuncata al profumo di Rosa, la prelibatezza della Carne battuta con fiori di Begonia e la delicata Zucca di Rocchetta in fiore di zucchina.

Il piatto principale è un invitante Risotto alla Zucca di Rocchetta, arricchito con il vivace sapore del Nasturzio.

A seguire una succulenta Lonza di Maiale al forno, accompagnata dal gradevole sapore dei fiori di Tagete.

Per concludere in dolcezza: una golosa Crostata alla zucca di Rocchetta e una delicata Panna cotta all’Ibisco.

Il tutto sarà accompagnato dai vini selezionati della Cantina Zanello, per rendere ancora più speciale questa esperienza culinaria.

La quota di partecipazione all'evento che comprende cena con storytelling e vini è fissata in 35 euro.

La cena si terrà nel nuovo PalaZucca, un ambiente riscaldato e accogliente, con coperti contingentati. È necessaria la prenotazione anticipata per garantire un posto a questo evento esclusivo.

Per prenotare potete contattare il numero 347 5946213 entro il 16 ottobre, salvo esaurimento posti.