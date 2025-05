Savona, la Caritas in piazza per dire "No!" al riarmo europeo

xContinua la campagna di lobbying civica "Cartoline dall'Europa che vogliamo" lanciata a metà aprile dalla Caritas della diocesi di Savona-Noli per dire "No!" alle armi e, sfruttando il gioco di parole, invitare a passare da un'Europa che si "ri-arma" ad una che si "ri-ama". L'iniziativa vuole rimettere al centro ciò che è fondante per la collettività: le persone, la pace, il dialogo, la cura reciproca, lo stare insieme.

"Cosa riteniamo importante per il benessere del singolo e della comunità? - domanda l'organismo pastorale - Cosa vogliamo mettere nelle nostre mani per il nostro tempo e il futuro? Tante cose creative, belle, collettive, interessanti, stravaganti ma non le armi. Noi abbiamo un’idea, l’idea di un’Europa che vogliamo, alternativa all’Europa 'ri-armata'".

La Caritas propone così per venerdì 9 maggio, Giornata dell'Europa, l'evento "L'Europa che vogliamo scende in piazza!", un momento condiviso e costruito a più mani, uno spazio plurale, intergenerazionale, colorato e di festa che dia visibilità e spazio all’incontro e al dialogo per continuare a proporre una riflessione corale sui valori della non violenza, dell’inclusione sociale e della prossimità.

Dalle ore 14 alle 21 enti, associazioni, gruppi e partner territoriali animeranno piazza Sisto IV con attività e laboratori: dai giochi per bimbi con merenda ai balli, da piccoli laboratori alla possibilità di sottoscrivere cartoline in risposta al piano di riarmo dell'Unione Europea e informarsi sulla mobilità nel continente con Eurodesk. In particolare dalle 16 alle 20 ci saranno eventi ricreativi con Arcobaleno Dance Auser e alle 17 il laboratorio "Quaderni di viaggio" con Sfuso Diffuso.