“Clima in tilt, accendiamo le idee”, ad Albenga un convegno per l'ambiente tra crisi climatica e come affrontarla

L’associazione giovanile di volontariato Interact Albenga, con il patrocinio del Rotary, organizza un convegno dal titolo “Clima in tilt, accendiamo le idee”, in programma venerdì 9 maggio 2025 presso il Teatro Ambra di Albenga.

Sarà un pomeriggio dedicato ai temi ambientali, rivolto soprattutto agli studenti ma aperto a tutta la cittadinanza, con la partecipazione di ospiti che porteranno esperienze, progetti e riflessioni sul cambiamento climatico e su come affrontarlo.

Tra i relatori: Tommaso Perrone, giornalista milanese e direttore di LifeGate, che parlerà della crisi climatica e delle soluzioni adottate o proposte dai governi; Leandro Olivieri, attivista noto per aver percorso l’Italia in bicicletta nel 2023 raccogliendo rifiuti lungo le spiagge, che racconterà la sua esperienza; Roberto Grossi, architetto e progettista di Finale Ligure, che illustrerà tecnologie e interventi innovativi come quelli applicati nella recente riqualificazione del Parco di Varigotti; Alessandro Carnevale, artista e divulgatore di Bragno, noto anche ai più giovani per la sua partecipazione al reality Il Collegio, che parlerà del ruolo dell’arte nella tutela dell’ambiente e della sua esperienza come volontario nell’associazione culturale di Cairo Montenotte.

All’incontro prenderà parte anche l’Università di Genova, con un intervento dedicato al progetto sull’isola Gallinara, raccontando le tecnologie utilizzate e i risultati raggiunti.