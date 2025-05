Un week end di passione automobilistica: ad Albenga il raduno FIAT 850 spider Bertone

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto storiche e di motori 30 per il raduno delle Fiat 850 Spider Bertone che prenderà vita sabato 10 maggio in Piazza Petrarca, ad Albenga, dalle 14:30 alle 18:30, all’insegna della passione automobilistica.

Le iconiche 850 Spider, con il loro fascino senza tempo, saranno protagoniste di una splendida esposizione, permettendo ai visitatori di ammirarle da vicino e di scoprire la loro storia e caratteristiche.

Il raduno, parte della manifestazione "Alla Scoperta del Ponente Ligure" , sarà un momento di incontro per i membri del Club Fiat 850 Spider Bertone, ma anche per appassionati e curiosi che vorranno avvicinarsi a questo mondo affascinante.

Albenga diventerà per un giorno un palcoscenico di bellezza e cultura automobilistica , celebrando uno dei modelli che ha fatto la storia dell’auto italiana.

Sempre sabato 10 maggio faranno tappa ad Albenga le auto Dino Ferrari e Lamborghini d'epoca. Dalle 15.00 alle 17.00 saranno a “farsi ammirare” in Piazza del Popolo.