Finale, cominciate le prime operazioni per mettere a disposizione l'area parcheggio nell'ex Piaggio

Nonostante il maltempo insistente di questi giorni, sono cominciati, com'era previsto, i lavori di pulizia e messa in sicurezza del vecchio parcheggio dipendenti all'interno dell'area ex Piaggio Aero a Finale Ligure che, una volta completate tutte le operazioni necessarie, diventerà nuovo parcheggio aperto al pubblico.

L'azione è stata il frutto delle interlocuzioni avviate da tempo tra le Amministrazioni finalesi e la nuova proprietà, la quale ha acquisito l'area e preso poi il suo controllo a cavallo del passaggio di consegne tra i sindaci Frascherelli e Berlangieri. Un dialogo che, come spiega l'assessore all'Urbanistica Umberto Luzi, prevede "nelle more degli accordi presi, la firma di una convenzione con la quale viene concesso dai titolari del compendio l'uso gratuito dell'area quale parcheggio".

Si tratta di circa 200 stalli previsti, una volta che lo spazio verrà anzitutto pulito e messo in sicurezza. Dopodiché dovrebbero essere eseguiti alcuni interventi ulteriori per rendere l'area pienamente fruibile e quindi avere questa nuova area di sosta già nel 2016 resa tale ma che, nel tempo e viste le vicissitudini della vecchia proprietà, era stata poi nuovamente interdetta.

"E' uno spazio importante per tutta Finale", aggiunge l'assessore Luzi. Che al momento non si sbilancia coi tempi: "Contiamo di averlo a disposizione per la primavera tenendoci larghi, ma speriamo anche prima".