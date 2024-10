Savona, perdita di gasolio sull'asfalto, via Genova chiusa per la bonifica

Via Genova, a Savona, chiusa dall'altezza dell'obitorio fino al tratto a scendere verso Albisola. Per questioni di sicurezza stradale e per eseguire le operazioni di bonifica e pulizia dell'asfalto, la strada è stata chiusa all'altezza dell'obitorio per circa un centinaio di metri.

Modificato temporaneamente anche il percorso dei mezzi di Tpl. La linea 5 dall'ospedale fa inversione di marcia transitando dal parcheggio sopra l’ospedale e attendendo l’orario per il ritorno in direzione centro città e ripresa del regolare percorso. La linea 20 dai Pesci Vivi svolta in via Turiggia e prosegue sul regolare percorso.