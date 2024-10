L'Accademia Musicale del Finale inaugura il nuovo anno con "Il Baule di Faber"

Per il Concerto di inaugurazione dell'anno accademico 2024/2025, l'Accademia Musicale del Finale propone "Il Baule di Faber" presso il Centro Fontana a Varigotti (in via Aurelia 233) domenica 20 ottobre alle ore 17.

Protagoniste sono le canzoni di Fabrizio De Andrè senza le parole, quindi è diversa la prospettiva per apprezzare la genialità del cantautore genovese.

I brani, arrangiati dal Maestro Fabio Tessiore,saranno interpretati dal pianoforte del M. Fabio Tessiore, dal violino del M. Luca Soi e dalla fisarmonica di Massimiliano Pettinato. Due giovani allieve dell' Accademia, Francesca Bianco Tonetti e Gaia Simonassi, teatralizzano i testi realizzati da Chiara Tessiore per rendere complete le composizioni musicali di De Andrè.