Regionali, Tosi (FdI): "Importante potenziare la rete ferroviaria e realizzare la Albenga-Carcare-Predosa"

Antonella Tosi, candidata per Fratelli d'Italia alle regionali del 27 e 28 ottobre con Bucci Presidente ha incontrato ieri sera ad Albenga presso l’Osteria dei Leoni, in una serata molto partecipata, amici, sostenitori ed le Istituzioni locali. Durante l’incontro, la Tosi ha illustrato il programma di centro destra.

Tosi ha sottolineato: “L’importanza di sviluppare le infrastrutture, il potenziamento della rete ferroviaria e la realizzazione della Albenga-Carcare-Predosa”.

Un punto fondamentale del programma è la sanità: “Ritengo essenziale per la salute dei cittadini la riapertura del pronto soccorso di Albenga, ed è un no netto al rigassificatore a Vado. Riguardo al commercio, per avere città sicure e per renderle tali, è necessario evitare i quartieri etnici, ma dislocare le attività commerciali in diversi punti della città. Denatalità, giovani e Turismo altre tematiche affrontate durante l’incontro con i simpatizzanti”.

La candidata Tosi ha ringraziato tutti i partecipanti nella parte conviviale della serata con un aperitivo.