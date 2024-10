L'Asl a caccia di un immobile come nuova sede per attività amministrative e ambulatoriali territoriali

La riorganizzazione della sanità territoriale con le risorse del Pnrr impone all'Asl nuovi cambiamenti che richiedono la ricerca di nuovi spazi per trasferire alcune attività, in particolare quelle amministrative e ambulatoriali territoriali.

Ma fino ad oggi la ricerca di nuovi spazi non è andata a buon fine e l'Azienda sanitaria ha deciso di pubblicare una nuova manifestazione d'interesse. Altri tre tentativi, fatti nel 2022 e nel 2023, con una manifestazione di interesse per trovare un immobile prendere in affitto o in da o acquistare nel Comune di Savona non hanno infatti avuto successo.