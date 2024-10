Savona, per palazzo Bankitalia trattativa ancora aperta, in fase di valutazione le modalità dell'offerta

E' ancora aperta la trattativa per l'acquisto dell'ex sede di Bankitalia. Ad aver manifestato il proprio interesse ai locali è stato, lo scorso agosto, un gruppo piemontese. Ora si tratta di attendere la modalità fissate dalla proprietà per la presentazione di un'offerta.

Non è la prima volta che c'è interesse per l'edificio da parte di un gruppo imprenditoriale. Nel 2023 sempre un gruppo di imprenditori del Piemonte aveva fatto un sopralluogo nei locali. Nell'aprile di quest'anno il Comune aveva coinvolto l'Asl che aveva visitato i locali al piano terra. L'azienda sanitaria sta cercando spazi per spostare alcuni uffici amministratovi e ambulatori ma di una metratura inferiore ai 1.800 metri della sede di Bankitalia e la cosa non era andata avanti.