Finale, il maltempo crea danni alla rete elettrica: diverse utenze senza corrente

Serata di lavoro per i tecnici Enel, vigili del fuoco e personale comunale in quel di Finale Ligure dove, nonostante la pioggia si sia placata da alcune ore e il livello dei corsi d'acqua si è leggermente abbassato, il maltempo continua a ripercuotersi sui cittadini.

A creare paura è stata, intorno alle 20 circa, un cavo dell'alta tensione andato in fiamme tra via delle Mura e via Arnaldi. Sul posto si è appunto recato il personale dell'azienda che gestisce la rete elettrica per monitorare la situazione e provvedere alle manovre necessarie per mettere in sicurezza la linea.

Nonostante l'intervento, molte utenze in zona sono rimaste senza corrente elettrica in Finalborgo. Le operazioni di ripristino continueranno nella notte, anche in via Dante dove alcuni problemi hanno riguardato anche una cabina elettrica.

Blackout anche lungo la Sp490 del Colle del Melogno. Il personale dell'ufficio tecnico e dell'assessorato ai Lavori Pubblici si sono recati sul posto e, fanno sapere, non appena possibile interverranno.