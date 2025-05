Varazze, i vandali imbrattano Lungomare Europa: scritte contro la Sampdoria (FOTO)

I vandali imbrattano Lungomare Europa. E lo fanno con il più classico degli sfottò, una scritta contro una squadra di calcio.

"C". "C m...e". "Mai stati in D". Queste le frasi impresse sull'asfalto e sui muri della passeggiata varazzina come derisione per la retrocessione sul campo della Sampdoria dalla Serie B alla terza serie del campionato italiano di calcio.

Vandalismi che potrebbero già essere datati visto che dopo la sentenza del Tribunale Federale Nazionale che ha penalizzato di 4 punti il Brescia (per una serie di violazioni di natura amministrativa, tra cui il mancato pagamento dei contributi entro la scadenza del 16 febbraio), lo stesso team del presidente Cellino sarebbe condannato alla retrocessione in Serie C.

Dando ai blucerchiati la possibilità di giocarsi la permanenza nella categoria giocando i playout contro la Salernitana.

Le date ipotetiche per le due sfide salvezza sono il 15 e il 20 giugno, ma sarà necessario attendere il verdetto del secondo grado per l’ufficializzazione.

L’udienza davanti alla Corte d’Appello è fissata per il 12 giugno, in un calendario serrato che punta a chiudere i conti entro il 30 giugno, termine ultimo previsto dai regolamenti e dai contratti dei calciatori.

Un atto vandalico che immerso in uno degli scenari più belli di Varazze non può che però essere condannato. Visto che Lungomare Europa già da tempo purtroppo fa parlare di se per i lavori legati a cedimenti o consolidamenti.

Lo scorso febbraio 2024 grazie ad una segnalazione di un cittadino, la pattuglia della polizia locale di Varazze era intervenuta sulla passeggiata riuscendo ad individuare un individuo responsabile di atti vandalici.

L'individuo era stato colto in flagrante mentre finiva l'attività di imbrattamento, caratterizzata da una striscia gialla e una blu ricordante i colori della bandiera ucraina.