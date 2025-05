Confcommercio Savona piange Alberto Bianco, ex direttore e decano dell’associazione

È un giorno di dolore oggi per Confcommercio Savona, che saluta il caro Alberto Bianco. Decano dell’associazione, Bianco è stato funzionario Ascom Savona negli anni Settanta, per diventare poi direttore di Confcommercio Savona.

Dal 1990 agli anni della pensione ha portato l’Associazione a crescere sia nel numero degli iscritti sia nella qualità delle iniziative. Sotto la sua direzione Confcommercio è cresciuta e si è affermata come riferimento per tutto il mondo del commercio, del turismo e del terziario. Ha acquisito la sede storica in via Pia dove siamo rimasti più di trent’anni, prima di formalizzare il trasferimento in corso Ricci. È stato uno dei promotori dei Centri integrati di via.

I commercianti riconoscevano in lui un riferimento sulle normative e le regole della categoria. Era stato anche uno degli ideatori e promotori del libro pubblicato in occasione dei 120 anni di Ascom Savona, ripercorrendo la storia dell’associazione e delle attività. È rimasto in Confcommercio fino all’ultimo, senza mai far mancare il suo prezioso aiuto, la memoria storica, i consigli e il supporto. In ultimo era impegnato nell’Associazione “50&Più”, che promuove attività culturali e aggregative per gli over 50. Bianco ne era membro del consiglio direttivo.

Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona: "Alberto è stato il direttore di Confcommercio degli ultimi cinquant’anni, non solo un riferimento, una memoria storica, un amico caro. È stato colui che ha dato vita alla Confcommercio Savona così come la conosciamo oggi. La sua scomparsa è una grande perdita umana oltre che professionale. Era una persona attiva, che partecipava alla vita sociale, dava un suo contributo fattivo. Tutt’ora era sindaco dell’Unione regionale Confcommercio. Ha vissuto e conosciuto tutta la storia recente di Confcommercio Savona. Cercheremo di essere particolarmente vicini alla famiglia, alla moglie Neva e al figlio Alessandro che lavora con noi".

Giuseppe Molinari, vicepresidente Confcommercio Savona: "A Bianco mi legano 30 anni di ricordi. Sono entrato nel 1992 e insieme a lui ho siglato l’acquisto della sede di via Pia. Era un uomo preparato, sempre pronto a spendersi per le categorie. Ci mancherà".

Vincenzo Bertino, presidente “50&Più”: "Con Alberto se ne va un amico, una spalla, un professionista con il quale ho condiviso 30 anni di lavoro. Abbiamo combattuto tante battaglie per Savona e il mondo del commercio. Era un uomo che credeva molto nel valore delle persone anziane, si dava un gran da fare nell’organizzare iniziative, promuovere socialità".

"Ci mancherà tantissimo, sapremo ricordarlo. La famiglia di Confcommercio si stringe alla moglie Neva e al figlio Alessandro in questo momento di dolore", concludono.