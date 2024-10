Maltempo, da giovedì alle 9 scatta l'allerta arancione per temporali sul centro levante della Liguria

Alla luce delle ultime valutazioni, Arpal ha aggiornato l’allerta meteo per le prossime ore. Per oggi, mercoledì 16 ottobre, l'allerta gialla sulle zone ABD è scattata alle ore 8, e partirà alle ore 16 anche sul ponente (zone CE). Domani, giovedì 17 ottobre, sarà prima gialla temporali ovunque, poi diventerà arancione per temporali (il massimo grado) dalle 9 sui bacini piccoli e medi delle zone B C D E; dalle 15 Arancione idrogeologica sui bacini grandi C E; rimane gialla negli altri bacini.

Anche gli aggiornamenti modellistici odierni confermano lo scenario meteorologico estremamente complesso sulla Liguria, almeno fino alla parte centrale di sabato.

Mercoledì mattina è entrato sulla Liguria il primo impulso perturbato, che ha prodotto un primo scroscio intenso su Albenga (45.6mm/1h di intensità massima) con allagamenti diffusi in città e rii con portata “a piene rive”: il terreno è diffusamente saturo, e sono sufficienti simili precipitazioni per avere effetti al suolo a cui prestare la massima attenzione.

Con il passare delle ore le precipitazioni più strutturate si stanno spostando lentamente verso il centro levante, dove hanno raggiunto i 60mm/1h a Montagna, nel comune di Quiliano (SV): andranno poi a interessare genovesato e spezzino.

In conseguenza di queste piogge, aumento repentino del livello della Bormida a Ferrania, che ha superato il primo livello di guardia e sta puntando al secondo.

Le condizioni generali, fino a tutto venerdì, sono quelle favorevoli all’instaurarsi della convergenza fra scirocco caldo e umido da sud-est e venti settentrionali più freddi e secchi: a seconda della loro intensità avremo diverse intensità e diversi posizionamenti delle precipitazioni.

In generale, piogge diffuse e temporali forti e organizzati saranno caratterizzati da lentissimo spostamento, con elevato rischio di stazionarietà dei fenomeni più intensi specie sul centro levante, fino alla parte orientale dell’area D.

Nella notte fra mercoledì e giovedì vivremo una parziale attenuazione, mentre giovedì, dal pomeriggio entrerà sulla Liguria la parte più strutturata della perturbazione, ostacolata nel suo cammino verso levante dall’alta pressione sull’Europa orientale, che porterà le cumulate più elevate proprio sul centro levante.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/