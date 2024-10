Savona, dopo due anni il Teatro don Bosco rialza il sipario

Dopo due anni di chiusura il Teatro don Bosco, in via Piave, rialza il sipario. Domenica 20 ottobre alle ore 16 con ingresso gratuito il primo appuntamento in sala: un intrattenimento dal titolo "Grazie", ideato, curato e condotto dal direttore don Giovanni Margara per ringraziare tutti coloro che, con sorprendente e fattiva generosità, hanno contribuito a sostenere le spese che si sono rese necessarie per adeguare il locale ai requisiti di legge relativamente alle norme antincendio.

Una spesa considerevole di circa 50mila € per una struttura parrocchiale che può contare unicamente sulla generosità delle persone. "Il primo grande successo è proprio questo: l’affetto e la stima per il teatro, un bene percepito da molte persone come importante e meritevole di essere valorizzato - dice don Margara - Ci saranno altri passi da compiere per una maggiore funzionalità del teatro, passi assai più onerosi di quelli appena sostenuti, ma intanto si riparte".

La riapertura coinciderà con il ventesimo anno di servizio (dal 24 ottobre 2004) dello stesso don Margara come guida spirituale della Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice, di cui il Teatro don Bosco fa parte. Una festa di famiglia è lo spirito grato e allegro che animerà l’evento. Nell’occasione sarà comunicato il cartellone dei prossimi mesi. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 019850542 o scrivere un'e-mail all'indirizzo info@teatrodonbosco.org.