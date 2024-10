Parte sui social la caccia alle targhe automobilistiche perse a causa dell'ondata di maltempo

AAA targa cercasi disperatamente. L'acqua alta nelle strade è la causa della "strage" di targhe delle auto di ieri (mercoledì 16 ottobre, ndr) che ha scatenato gli appelli sui social.

Per effetto del violento acquazzone di ieri e degli allagamenti nelle strade, una gran quantità di targhe delle vetture si sono staccate dai paraurti finendo in strada, sotto l'acqua, molto spesso senza che i proprietari si accorgessero di nulla. Sui social, infatti, si susseguono i post di cittadini che hanno ritrovato le targhe in strada e ne segnalano la presenza di in diverse zone del territorio, con altri di persone che invece fanno appello al popolo dei social per ritrovare quella che hanno smarrito.

I ritrovamenti di targhe "disperse" sono stati così numerosi ieri che la polizia municipale che ha lanciato un annuncio sulla sua pagina Facebook. "Abbiamo rinvenuto diverse targhe di veicoli sul territorio comunale di Comune di Savona – ha scritto la polizia locale - a seguito del maltempo di ieri. Per avere informazioni contattare la Centrale Operativa allo 019 811818".

Tra l'altro, dal punto di vista burocratico, la perdita della targa dell'auto è una cosa molto complessa da gestire. In caso di smarrimento entro 48 ore bisogna presentare denuncia agli organi di Polizia. Entro 15 giorni dalla denuncia, se la targa risulti ancora dispersa, bisogna rivolgersi ad ad uno STA (Sportello Territoriale dell’Automobilista) dell’ACI (Automobile Club d’Italia) e procedere con la reiscrizione del veicolo al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e contestualmente con la reimmatricolazione e il rilascio delle nuove targhe.