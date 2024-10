Rifiuti abbandonati nella zona di Albenga, le Guardie EcoZoofile: "Problema serio che richiede la collaborazione di tutti"

Prosegue l'instancabile operato delle Guardie EcoZoofile di GADIT OdV, impegnate nella tutela dell'ambiente e nella salvaguardia del territorio. Nei giorni scorsi sono stati segnalati diversi casi di abbandono incontrollato di rifiuti nelle aree del comune di Albenga, un fenomeno che preoccupa non solo per l'impatto ambientale, ma anche per le conseguenze sulla salute pubblica.

Il presidente di GADIT OdV ha espresso la sua preoccupazione riguardo a questa situazione: "L'abbandono di rifiuti è un problema serio che richiede la collaborazione di tutti. Ogni cittadino ha il dovere di preservare il territorio, rispettando le norme ambientali", ha dichiarato.

In aggiunta, ha fatto riferimento alle allerte meteo di questi giorni, sottolineando come queste condizioni meteorologiche possano aggravare la situazione.

Le Guardie continueranno a monitorare il territorio e a collaborare con le autorità locali per contrastare gli abbandoni e sensibilizzare la popolazione sull'importanza di una corretta gestione dei rifiuti. La responsabilità di un ambiente più pulito è nelle mani di tutti: insieme è possibile fare la differenza.