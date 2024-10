Finale, frana un terrazzamento: tre famiglie evacuate nella zona di San Donato

Tre famiglie evacuate nella zona di Capo San Donato a seguito dei danni causati dal maltempo nelle scorse ore.

La scelta è arrivata dopo l'intervento dei Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 16 ottobre, per un muro di un terrazzamento franato a causa della forte pioggia. Non è stata toccata direttamente l'abitazione in questione ma, a scopo precauzionale, le persone interessate hanno lasciato gli alloggi, tutte trovando immediatamente una sistemazione alternativa.

A chiedere particolare cautela è stata una tubazione del gas di passaggio sul muro ceduto. Per mettere in sicurezza il tubo sono intervenuti i tecnici di Italgas, chiudendo la fornitura in questione senza conseguenze per altre abitazioni limitrofe.

"Ringraziamo i vigili del fuoco che sono intervenuti per la disponibilità e l'assistenza che ci hanno fornito" commentano gli inquilini delle abitazioni sotto attenzione.