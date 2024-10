Malamovida, daspo Willy per tre giovani di origine straniera

Nell’ottica dell’attività di contrasto e prevenzione alla malamovida, il Questore della Provincia di Savona, al termine dell'iter procedimentale, ha emesso tre provvedimenti di “Divieto di accesso ai locali pubblici”, il cosiddetto “Daspo Willy”, nei confronti di tre giovani, pregiudicati, di origine straniera che, durante l’estate, si sono resi protagonisti, in momenti diversi, di condotte violente nei pressi di un locale del lungomare cittadino.

Il Daspo Willy è uno dei provvedimenti emessi dal Questore, previsti dalla normativa inerente il DACUR - divieto d’accesso alle aree urbane – e in particolare impedisce, a chi si è reso responsabile di gravi disordini, l’accesso ai pubblici esercizi aventi come attività principale la somministrazione di alimenti e bevande nonchè ai locali di pubblico intrattenimento ubicati in una determinata zona della città.

Nello specifico la misura applicata ai tre uomini vieterà loro di accedere o anche solo di stazionare - per tre anni - presso tutti i locali ubicati nella zona del prolungamento di Savona.