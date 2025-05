Presunti maltrattamenti nei confronti di un anziano: assolta la badante

Era stata accusata di presunti maltrattamenti e lesioni nei confronti di un anziano che assisteva ed era stata rinviata a giudizio ma nella mattinata di oggi è stata assolta in Tribunale a Savona.

Il presidente del Collegio, il giudice Franco Greco ha optato per l'assoluzione perchè il fatto non sussiste per i maltrattamenti nei confronti di M. A. O., difesa dall'avvocato Milena Poletti, dopo che invece il Pubblico Ministero Maddalena Sala aveva chiesto per lei una condanna a 3 anni e 6 mesi.

Ha dichiarato il giudice inoltre di non dover procedere per le lesioni per un difetto di querela. Querela che era stata presentata nel 2023 dai familiari dell'uomo dopo che avevano constatato che sul corpo dell'anziano erano presenti alcuni lividi e sarebbe stata riscontrata la rottura di quattro costole. All'uomo secondo l'accusa sarebbe stata somministrata una doce massiccia di sonniferi per farlo dormire visto che sarebbe risultato particolarmente agitato.

La badante era in un periodo di prova.

Entro 90 giorni verranno depositate le motivazioni della sentenza.