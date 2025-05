Incidente nella galleria Fornaci sull'A10: un ferito, code in direzione Savona

Soccorsi attivati per una persona ferita in maniera non grave e code in direzione Savona.

Queste le conseguenze di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A10, poco dopo le 14, all'interno della galleria Fornaci tra Spotorno e Valleggia, dove coinvolto sarebbe stato un mezzo, parrebbe un'autovettura.

Sul posto impegnati i Vigili del fuoco, i militi della Croce Bianca spotornese con l'automedica Sierra1 e il personale operativo del concessionario autostradale.

Le ripercussioni sul traffico hanno visto oltre un chilometro di coda in direzione del capoluogo, mentre i soccorritori hanno provveduto a trasportare il ferito al San Paolo di Savona e a rimuovere il mezzo incidentato.