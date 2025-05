Tragedia sul lavoro nel milanese: muore Roberto Vitale, 60enne di Loano

Si chiamava Roberto Vitale, aveva 60 anni ed era originario di Loano, la vittima del drammatico incidente avvenuto nella serata di lunedì all’interno dello stabilimento DHL di Carpiano, in provincia di Milano. Vitale lavorava per la BS Autotrasporti S.p.A., azienda di logistica con sede a Brescia, dove era impiegato dal 2018.

Roberto Vitale lascia due sorelle, due fratelli e due figli di 18 e 16 anni.

A Loano, dove la notizia si è rapidamente diffusa generando sgomento e incredulità, cordoglio è stato espresso dal sindaco Luca Lettieri: “Per la città è un giorno triste. Per me lo è ancora di più, perché amico di vecchia data, soprattutto dei fratelli Ivano e Gennaro e le sorelle Enza e Patrizia, uniti da una storia comune a tanti meridionali che si sono trasferiti al nord a ‘cercar fortuna’ e a metter su famiglia. Nel 2006, già assessore, ho celebrato il suo matrimonio. La comunità tutta si stringe intorno alla famiglia di Roberto e in particolare ai suoi figli, Giacomo Alessandro e Giulia Wally”..