Savona, cinghiale semina il caos in città: due donne ferite, caricato anche un vigile

Momenti di tensione questa mattina a Savona, dove un cinghiale ha seminato il panico attraversando alcune zone del centro e aggredendo tre persone. Due donne sono rimaste ferite, mentre un agente della polizia municipale è stato caricato ma fortunatamente illeso.

Il primo episodio si è verificato nei pressi della Questura in via dei Partigiani dove l’animale ha attaccato una passante. Poco dopo, ha raggiunto piazza del Popolo, dove è presente il mercato ortofrutticolo, colpendo una seconda donna. Entrambe hanno riportato ferite lievi e sono state soccorse dal personale del 118, intervenuto con due ambulanze.

Il cinghiale, non è detto sia lo stesso, ha poi proseguito la sua corsa fino alla zona dell’asilo delle Piramidi in Corso Mazzini, dove ha affrontato un agente della municipale, che è riuscito a evitare il peggio.

Questa mattina inoltre un ungulato ha sfondato un portone di un palazzo di via Venezia. Diversi gli avvistamenti in Corso Ricci, via Piave, zona Trincee, via Manzoni e via Paleocapa.