Maltempo a Tovo San Giacomo: attivati i primi interventi in somma urgenza per i lavori di ripristino dei danni

A Tovo San Giacomo, nonostante l'ondata di maltempo non sia ancora del tutto conclusa, è già tempo per i primi bilanci relativi ai danni.

La Sp4 all'altezza di via Rembado, dove nella giornata di ieri è crollata parte dell'argine del torrente Maremola, è aperta al traffico con il tratto interessato che è stato transennato dalla Provincia di Savona. La Sp 490 è invece ancora chiusa, per la riapertura si attende la fine degli interventi di rimozione della frana.

Il Comune della Val Maremola è inoltre alle prese con la mancanza d'acqua in via Gaido: al vaglio dei tecnici di Servizi Ambientali SPA la verifica della possibilità di effettuare un bypass provvisorio e l'installazione di una cisterna a servizio delle famiglie.

Per quanto riguarda via Terra Molino, dal Comune fanno sapere che la strada è stata liberata ieri sera con un intervento in somma urgenza predisposto dall'Ufficio Tecnico; in via Lavrio sono invece iniziate stamattina le operazioni di rimozione del movimento franoso che ha ostruito completamente la strada.

"La Giunta e l’Ufficio Tecnico Comunale, dopo i primi sopralluoghi sul territorio di ieri sera e di questa mattina - in corso - hanno attivato i primi 3 interventi in somma urgenza per i primi lavori di ripristino dei danni conseguenti all’ondata di maltempo di ieri - ha dichiarato il sindaco Alessandro Oddo - Chiediamo la collaborazione dei cittadini per segnalare danni a infrastrutture pubbliche (ad esempio strade, tratti di acquedotto, canali di scolo…) che dovessero emergere in questi giorni. Ci sarebbe d’aiuto per la redazione più completa ed esaustiva dei danni alluvionali".

Dal Comune di Tovo San Giacomo precisano infine che le segnalazioni dovranno essere fatte esclusivamente nei seguenti modi: via telefonica al numero 019/6379042 (geom. Bastalich o geom. Marzotto); via mail a areatecnica@comune.tovo-san-giacomo.sv.it