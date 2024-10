Il maltempo frena le mountain bikes nel finalese. Squadre per ripristinare i sentieri dopo la pioggia

Il maltempo ha messo davvero a dura prova tutto il territorio finalese. Benché ad essere colpite non siano state aziende, come accaduto nell'albenganese in tempi recenti, anche in questo caso a subire i colpi delle abbondantissime piogge, con quantità d'acqua che sul territorio non si vedevano da circa una decina di anni secondo le rilevazioni, è stata l'economia del posto.

Gli eventi atmosferici degli ultimi giorni hanno colpito duramente i numerosi sentieri che attraggono nella "Region" gli appassionati di tutto il mondo, in un periodo solitamente molto proficuo per il mondo dello sport all'aperto.

Per risollevare la situazione il Consorzio FOR nelle scorse ore si è già attivato. "I responsabili di area e i trail builder della Finale Outdoor Region sono già al lavoro con i primi monitoraggi, e da domani (oggi 18 ottobre per chi legge, ndr) avremo anche il supporto delle guide e delle compagnie shuttle che vorranno unirsi per controllare non solo i sentieri, ma anche le strade bianche di accesso alla rete sentieristica" hanno fatto sapere.

Dopo questi sopralluoghi, sarà quindi stilato un piano di interventi per la manutenzione. "Laddove serviranno interventi più importanti, alcuni sentieri e/o strade potrebbero rimanere chiusi per un po’ di tempo - avverte ancora il FOR -, ma faremo del nostro meglio per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile e per riaprire le aree non appena sarà sicuro farlo".

Un impegno a rimboccarsi le maniche ma anche un appello, da parte del Consorzio, nell'indirizzo di quella tutela del territorio da più parti invocato: "Vi chiediamo pazienza, rispetto e supporto - si legge ancora nella nota - per favore, rispettate le chiusure e non percorrete strade e sentieri danneggiati, così da evitare ulteriori danneggiamenti".