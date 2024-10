Liguria Palestina: "Saremo in piazza a Savona per il corteo 'Fermiamo i massacri'"

"Sabato saremo anche noi in piazza a Savona per il corteo “Fermiamo i massacri” e invitiamo tutti i cittadini che credono nella pace a partecipare, per non restare indifferenti di fronte alla continua crescita di attacchi e uccisioni di civili inermi, sia in Palestina che in Libano. Fino a che punto il governo israeliano avrà carta bianca e potrà bombardare a piacere, in barba al diritto internazionale e al diritto umanitario?".

Ad affermarlo è l'associazione culturale Liguria Palestina che prosegue: "Come hanno scritto gli organizzatori nel loro comunicato: “scenderemo in piazza ancora una volta per gridare sempre più forte che un cessate il fuoco immediato e permanente è necessario. E che tale atto sia solo l’inizio di un vero percorso di pace, a partire dal riconoscimento di pari diritti e pari dignità a tutte le persone che abitano quei territori, dopo decenni di occupazione e apartheid".

"Condividiamo pertanto questo appello e ci uniamo alle numere associazioni che hanno aderito alla manifestazione di sabato 19 ottobre", concludono dall'associazione.