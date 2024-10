Lucio Fabbri & Friends ad Albenga per "Ottobre De André"

Appuntamento da non perdere domenica 20 ottobre ad Albenga (ore 17 presso il Teatro Ambra) con la band di Lucio Fabbri. “Sono felicissimo – dichiara il ‘violino’ nazionale per eccellenza – di tornare ad Albenga per la manifestazione dei Fieui di Caruggi dedicata al caro Fabrizio De André. Con me ci saranno quattro musicisti straordinari per un concerto che mi auguro possa restare indimenticabile”.

Ma chi è Lucio Fabbri, detto appunto Violino? Suona la chitarra, le tastiere, il violino ovviamente, la viola e il violoncello. Come direttore d’orchestra ha vinto sette volte il Festival di Sanremo. Ha collaborato con Pierangelo Bertoli, Milva, Eugenio Finardi, Nada, Dolcenera, i Matia Bazar, Roberto Vecchioni, Enzo Jannacci, i Måneskin, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Giorgio Gaber, Grazia Di Michele, Paul Young, Cristiano De André, Massimo Ranieri, Paola & Chiara, Dee Dee Bridgewater. Ma la sua massima espressione è probabilmente con il gruppo della P.F.M., proprio in occasione del famoso concerto con Fabrizio De André: un sound che si mescola alla perfezione con le sonorità musicali delle canzoni di Faber. Basta pensare a “Il pescatore”, dove il violino di Fabbri sembra quasi incantare chi ascolta e rapisce la fantasia con suoni decisamente innovativi, soprattutto per l’epoca in cui si svolse il concerto.

Sul palco, con Lucio Fabbri, ci saranno Massimo Germini, collaboratore e chitarrista storico di Roberto Vecchioni; Paolo Bonfanti, icona del rock blues italiano; Roberto Gualdi, batterista dalla straordinaria energia; Antonio Petruzzelli, bassista di eccezionale bravura. Il concerto avrà inizio alle ore 17 e proporrà al pubblico cinquant’anni di canzoni memorabili, arrangiate, prodotte e portate al successo da Lucio Fabbri insieme a Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Eugenio Finardi, la PFM e Fabrizio De André. Un imperdibile viaggio attraverso la migliore canzone d’autore.

L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Albenga.